Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера

На сегодняшний день кондиционеры уже перестали быть "элементами роскоши". Однако технологии не стоят на месте и пользователям становится все сложнее выбрать устройство, которое бы отвечаол их требованиям.

Как же разобраться в многообразии функций, дизайнов и даже цен и не прогадать с выбором?

На что обратить внимание при выборе кондиционера?

Цвет, размер, внешний вид; уровень шума во время работы – это основные вещи, на которые обращает внимание пользователь, выбирая кондиционер для дома или офиса.

Это все, конечно, очень важно, но главное все-таки остается скрытым от наших глаз: мощность, функциональность, способность выдерживать критические нагрузки. На этом и остановимся подробнее.

Основные функции кондиционеров Mitsubishi Electric

"Умный" контроль температуры и влажности. Представьте себе кондиционер, который не нужно каждый раз переключать, когда вам жарко или наоборот, холодно. А который сам подстраивается под оптимальную для вас температуру.

Уникальная технология 3D I-SEE в кондиционерах Mitsubishi Electric – это, по сути, встроенный тепловизор с микропроцессором, который сканирует помещение в инфракрасном диапазоне. "Мозг" кондиционера определяет температуру воздуха конкретно в том месте, где находятся люди, а не где-то под потолком, как это делают обычные приборы.

Функция I feel – так называемый "режим нечеткой логики" – автоматически определяет среднюю температуру в комнате, запускает необходимый в данный момент режим работы: на обогрев или на охлаждение, или даже, в случае повышенной влажности, осушает воздух. Это фактически устраняет опасность подхватить простуду жарким летом.

Режим энергосбережения. Кроме того, руководствуясь этими данными, кондиционер сам переходит в режим энергосбережения – I-SAVE, – когда в помещении никого нет.

Таймер. Все бытовые кондиционеры Mitsubishi Electric оснащены 24-часовым таймером с режимом включения-выключения с периодичностью от 10 минут до 24 часов. А режим AUTO Restart автоматически перезапустит систему после сбоев в электросети.

Особенности ухода за кондиционерами Mitsubishi Electric

Защита от пыли и грязи. Кондиционер определенной степени как пылесос, через него постоянно проходит комнатный воздух. И со временем в его внутренних закоулках скапливается мелкая грязь и пыль. А это, как известно, рассадник различных грибков и болезнетворных бактерий.

В кондиционерах Mitsubishi Electric детали, до которых трудно добраться чтобы почистить, имеют специальное покрытие, которое отталкивает грязь.

Замена фильтров. Чувствительным местом едва ли не всех кондиционеров остаются фильтры. Многие из пользователей их не меняют – то ли по соображениям экономии, то ли по собственной легкомысленности.

Так вот, теперь можно забыть и об этом забота. В кондиционерах Mitsubishi Electric нет традиционных сменных фильтров, их достаточно время от времени просто помыть.

Специальный антиоксидантный фильтр – особая гордость японцев: кроме того, что сдерживает вирусы и бактерии, эта разработка нейтрализует так называемые "свободные радикалы" – микрочастицы, которых называют "убийцами" нашего организма, и которые являются источником большинства болезней.

Низкий уровень шума. При этом наборе функций и особенностей, шум от кондиционера совершенно незаметен. Ведь уровень шума 19 децибел – это примерно где-то так, как шумит листва на дереве.

Стильные. Тихие. Функциональные и эффективные: кондиционеры Mitsubishi Electric – созданы, чтобы дарить комфорт.