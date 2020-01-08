"Моя церковь": ПЦУ запустит собственное мобильное приложение
Православная церковь Украины планирует запустить собственное мобильное приложение "Моя церковь". Согласно задумке, оно должно содержать всю необходимую прихожанам информацию о церкви.
Об этом в комментарии "Общественное радио" заявил представитель Киевской митрополии ПЦУ архиепископ Евстратий.
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Он отметил, что приложение можно будет установить на устройствах, работающих на операционных системах IOS и Android.
Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти нужную информацию. Например, насчет календаря, или ближайшего прихода, храма ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации,
– заявил клирик.
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