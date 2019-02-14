Мощный смартфон ZTE Axon 10 Pro уже готов к анонсу: детали

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ZTE Axon 9 Pro
ZTE Axon 9 Pro / Фото из открытых источников

В базе данных Евразийской экономической комиссии появилась запись о сертификации смартфона ZTE Axon 10 Pro. Регистрация на сайте подтвердила не только название устройства, но и его готовность к продаже на территории Европы.

Технические характеристики смартфона не сообщаются, пишет ресурс 4PDA.

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Однако, по данным инсайдеров, ZTE Axon 10 Pro получит процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, двойную основную камеру (16+20 Мп), 25-мегапиксельный селф-модуль и аккумулятор емкостью 4300 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки.

ZTE Axon 10 Pro
ZTE Axon 10 Pro скоро поступит в продажу

Пока дата анонса ZTE Axon 10 Pro неизвестна.

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Теги: Смартфоны Техно Китай
Источник: 24 Канал
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