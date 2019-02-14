Мощный смартфон ZTE Axon 10 Pro уже готов к анонсу: детали

В базе данных Евразийской экономической комиссии появилась запись о сертификации смартфона ZTE Axon 10 Pro. Регистрация на сайте подтвердила не только название устройства, но и его готовность к продаже на территории Европы.

Технические характеристики смартфона не сообщаются, пишет ресурс 4PDA. Читайте также: Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 появился на живых фото Однако, по данным инсайдеров, ZTE Axon 10 Pro получит процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, двойную основную камеру (16+20 Мп), 25-мегапиксельный селф-модуль и аккумулятор емкостью 4300 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки.

ZTE Axon 10 Pro скоро поступит в продажу Пока дата анонса ZTE Axon 10 Pro неизвестна. Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно