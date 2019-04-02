Moto G8 с тройной камерой показали на фото и видео

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал качественные фото и видео еще неанонсированного смартфона Motorola P40 Power, который ранее был известен под названием Moto G8. Кроме основной тройной камеры, новинка получит мощный процессор Snapdragon и избавится от "моноброви".

Дисплей, камеры и дизайн. Как сообщает Gizchina, согласно данным источника, Moto G8 получит 6,2-дюймовый IPS-дисплей с тонкими рамками и отверстием в матрице для селф-модуля.

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Основная тройная камера устройства будет состоять из трех 12-мегапиксельных сенсоров, включая телеобъектив. А по центру задней крышки разместится сканер отпечатков пальцев.



Moto G8 получит тонкие рамки вокруг дисплея

Кнопки включения и громкости находятся на правой грани корпуса Motorola P40 Power, лоток для SIM-карт – на левой. На нижнем торце четко видно порт USB Type-С, решетка динамика и отверстие для микрофона. 3,5-миллиметровый аудиоразъем расположен на верхнем торце аппарата.



Moto G8 будет работать на процессоре Snapdragon 675

Основные характеристики. По имеющейся информации, "сердцем" Moto G8 станет 8-ядерный мобильный процессор Snapdragon 675 с графическим ускорителем Adreno 612. Объем оперативной памяти гаджета составит 6 ГБ, встроенного накопителя – 64 или 128 ГБ в зависимости от конфигурации.



Дата презентации Moto G8 неизвестна

Слухи относительно названия. Вскоре после публикации OnLeaks сообщил, что аппарат дебютирует под названием Motorola P40 Power или Motorola P40 Note, а не Moto G8, как предполагалось ранее. Представители компании утечку не прокомментировали.

Обзор Moto G8 – смотрите видео

Дата презентации и цена. Дата анонса и предполагаемая цена смартфона на старте продаж пока неизвестны.

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