На что способна "упряжка" четвероногих роботов Spot: захватывающее видео

Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео на своем официальном YouTube-канале. В ролике продемонстрировали новые возможности четвероногих роботов Spot в довольно оригинальной форме.

Инженеры "запрягли" десять железных "собак" в импровизированную упряжку и попытались с их помощью сдвинуть полноценный грузовик. Слаженная работа железной "стаи" поражает.

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В описании к опубликованному на YouTube видеоролику отмечается, что массивную фуру, которая стоит на нейтральной передаче, работы тянули по асфальтовому покрытию под небольшим уклоном вверх. Несмотря на сравнительно небольшие габариты, группа из десяти моделей успешно справилась с испытанием.

Работы Spot тянут грузовик – смотрите видео

Заметим, работы модели Spot скоро начнут сходить с конвейера и будут доступны для широкого спектра нестандартных применений.

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