На "краю Вселенной": New Horizons максимально сблизился с Ultima Thule

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Зонд New Horizons
Зонд New Horizons / epa

Миссия New Horizons приблизилась на максимально близкое расстояние к Поясу Койпера 2014 MU69 или Ultima Thule ( "край света").

Об этом сказано на сайте миссии.

Сближение состоялось 1 января 2019 года. Тогда стация сделала 140-секундный пролет мимо 2014 MU69 1 января 2019 года, минимальное расстояние к объекту составляло около 3500 километров.

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Во время сближения научные приборы и камеры аппарата должны были показать, из скольких на самом деле тел состоит объект, а также другие данные об этом космическом теле.

Передача собранных данных на Землю продлится до осени 2020 года.

Что такое Ultima Thule?Это самый отдаленный объект Солнечной системы, к которому когда-либо направлялась автоматическая станция. Астрономические наблюдения, проведенные в прошлом году, указывают на то, что Ultima Thule, вероятно, является обломком неправильной формы диаметром 30-40 километров, или несколько астероидов по 20 километров в диаметре каждый.

Что такое New Horizons?Это станция, которая была запущена 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V из космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. В апреле 2006 года космический аппарат пересек орбиту Марса, в феврале 2007 года совершил гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, в июне 2008 года пролетел мимо Сатурна, в марте 2011 года пересек орбиту Урана, а в июле 2015 года прошел на расстоянии в 12,5 тысяч километров от Плутона.

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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