На Луне могут быть драгоценные металлы

Американские геологи провели исследования и выяснили, что под лунным грунтом могут быть размещены залежи драгоценных материалов: платины, палладия и других.

Как передает издание Science Alert, эти металлы могут быть связаны с сульфидом железа, что глубоко в недрах Луны.

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"У нас есть 400 килограммов образца, который мы получили благодаря миссиями Аполлон. В общем, это небольшое количество материала. Чтобы узнать что-нибудь о внутренней части Луны, мы должны как-то оценить состав лав, которые выходят на поверхность", – пояснил ученый-геолог Джеймс Бренан из университета Далхаузи в Канаде.

Поэтому ученые объединили данные экспериментов по растворимости серы с моделями давления и термодинамики охлаждающейся магмы, чтобы установить более точный набор в почве Луны.

Во время исследования они установили, что в грунте присутствует сера, что может означать наличие сульфида железа. Поэтому ученые предполагают, что драгоценные металлы остались внизу, когда лава появилась на поверхности.

Какая из этого польза? Пока это не понятно. Ученые отмечают, что эти металлы, вероятно, будут там в виде скопления руды для удобного сбора. Поэтому будут ли их добывать - сейчас вопрос. Сначала нужно установить, будет ли такая добыча иметь экономический смысл.

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