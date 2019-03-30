NASA опубликовало невероятный снимок космической " бабочки"

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NASA опубликовало невероятный снимок космической " бабочки"
NASA опубликовало невероятный снимок космической " бабочки" / NASA

Национальное аэрокосмическое агентство NASA опубликовало изображение космического "бабочки" – области звездообразования Westerhout 40 (W40). Образование находится на расстоянии примерно 1420 световых лет от Земли в созвездии Змеи.

Что известно о "бабочке"? Гигантская структура, которая внешне похожа на бабочку, представляет собой туманность – колоссальное облако из газа и пыли, говорится на сайте NASA.

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"Крылья" удивительного космической бабочки – это пузыри раскаленного межзвездного газа, исходящего от самых горячих и наиболее массивных светил в данном регионе.

Космічний
Космическая "бабочка"

Как удалось получить изображение? Опубликованное изображение передано на Землю с борта космического телескопа "Спитцер" (Spitzer). Этот аппарат, запущенный еще в 2003 году, предназначен для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне.

Отмечается, что представленное изображение сформировано на основе четырех снимков, сделанных инструментом Infrared Array Camera (IRAC). Фотографирование осуществлялось на разных длинах волн.

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Теги: Новости Техно Техно NASA Космос
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