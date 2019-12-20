NASA запускает корабль Boeing CST-100 Starliner к МКС: прямая трансляция

Сегодня в 13:36 по киевскому времени NASA запускает ракету Atlas V с кораблем CST-100 Starliner которая отправится в тестовый полет к МКС. Запуск состоится в рамках миссии Orbital Flight Test с пускового комплекса на Мысе Канаверал.

Пилотируемый космический корабль Starliner корпорации Boeing ранее успешно прошел четыре из пяти тестов парашютной системы. Теперь корабль ждет последнее испытание перед первым пилотируемым запуском к МКС.

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Почему это важно

Если все пройдет успешно США получат возможность самостоятельно отправлять своих астронавтов к американскому сегменту Международной космической станции. С 2011 года, после закрытия программы Space Shuttle, американцы пользовались русскими кораблями Союз.

Как будет проходить полет?

В качестве тестового экипажа NASA использует манекен Rosie. Он оборудован более чем 60 сенсорами. Они будут фиксировать все параметры полета и позволят оценить, как будет себя чувствовать настоящий экипаж корабля. В качестве датчика невесомости в кабине также находится игрушка собачки Snoopy.

27 декабря корабль вернется на Землю. Он совершит мягкую посадку на поверхность планеты. Команда специалистов проведет проверку корпуса и всех характеристик и показателей корабля после приземления.

Прямую трансляцию запуска можно посмотреть прямо здесь:

Что известно о CST-100 Starliner?Пилотируемый транспортный космический корабль, разработала компания Боинг в сотрудничестве с компанией Bigelow Aerospace по программе НАСА – Commercial Crew Development. Главная задача – транспортировка экипажа к МКС и в частных космических станций, таких как Коммерческая космическая станция Бигелоу.



По планам Boeing корабль подходит к многоразового использования с перерывом на подготовку в 6 месяцев.

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