Наступление на Европу: Xiaomi утроит количество магазинов в регионе

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Xiaomi утроит количество магазинов в Европе
Xiaomi утроит количество магазинов в Европе / en.wikipedia.org

В прошлом году китайская компания Xiaomi существенно увеличила количество фирменных магазинов в Европе. Это позволило производителям нарастить продажи в регионе более чем в четыре раза и войти в пятерку крупнейших поставщиков.

Как пишет Gizchina, компания не планирует останавливаться на достигнутом. Как заявил вице-президент Xiaomi Ван Сян, к концу 2019 года китайцы планируют увеличить количество фирменных розничных магазинов в европейском регионе в три раза.

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Есть вероятность, что несколько новых магазинов Xiaomi будут открыты в Украине.

Что имеем на сегодня. Сейчас в Европе работает 50 розничных магазинов Xiaomi. До конца этого года таких должно быть уже 150. Но учитывая спрос на продукцию Xiaomi - это довольно логичный шаг. У компании есть большие шансы до конца этого года ворваться в тройку крупнейших поставщиков смартфонов в Европе.

 

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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