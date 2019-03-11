Не прошло и четырех лет: 800 миллионов пользователей установили Windows 10

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800 миллионов пользователей установили Windows 10
800 миллионов пользователей установили Windows 10 / unsplash

Корпоративный вице-президент компании Microsoft Юсуф Мехди сообщил, что количество устройств под управлением операционной системы Windows 10 превысило 800 миллионов. На достижение этой цели у компании ушло более чем три с половиной года.

Как сообщает Overclockers, в сентябре Microsoft отчиталась о 700 миллионах компьютеров под управлением "десятки", тогда как аналогичное сообщение о 600 миллионах девайсов появилось еще в ноябре 2017 года.

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Другими словами, темпы перехода на Windows 10 начинают понемногу увеличиваться. Согласно предварительным прогнозам, до конца этого года "десятка" будет установлена на один миллиард компьютеров.

Спасибо всем нашим клиентам и партнерам за помощь в достижении 800 миллионов устройств #Windows 10 и наивысшего уровня удовлетворенности клиентов в истории Windows,
– написал Юсуф Мехди в своем Twitter.

С другой стороны, достичь 1 миллиарда устройств под управлением Windows 10 корпорация Microsoft планировала еще в 2018 году. Софтверный гигант сделал все возможное, чтобы заставить пользователей перейти на последнюю версию Windows.

Не помогла этому как возможность бесплатного обновления, так и назойливые предложения установить "десятку". Отметим, что скрытое обновление для Windows 10 даже приводило к судебным искам.

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Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Windows 10 Microsoft
Источник: 24 Канал
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