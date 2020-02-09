Неанонсированный смартфон Xiaomi Mi 10 уже можно заказать

Новый флагманский смартфон от Xiaomi – Mi 10 – хотя еще не был представлен, но уже имеет немало положительных отзывов. Поэтому логично, что еще до презентации компания открыла предварительный заказ на будущую новинку.

Так, китайские площадки уже начали принимать предварительные заказы на Xiaomi Mi 10. Правда, ни подробных характеристик, ни даже цены продавцы не указывают.

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Несмотря на это, спрос на этот смартфон является достаточно высоким. Уже было подано 214 тысяч заявок. Этот предварительный заказ позволяет пользователю первым стать владельцем новинки.

Чем популярен?

По предварительным данным, новинка получила безрамочный дисплей, изогнутый по краям. У смартфона будет новый топовый процессор Snapdragon 865 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Модификация стартует от 128 ГБ флеш-памяти.

Также по слухам смартфон получит 108-мегапиксельную камеру с 50-кратным увеличением.

Кстати, что касается чипсета, он делает новинку чрезвычайно мощной. Так, в рейтинге тестирования AnTuTu Xiaomi Mi 10 набирает рекордное количество баллов.

Когда представят

Как заявили в компании, из-за вспышки коронавируса состоятся сразу 2 презентации. 13 февраля Xiaomi Mi 10 анонсируют онлайн. А полноценная презентация пройдет 23 февраля.

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