Недорогой смартфон Meizu Note 9 представили официально

Компания Meizu официально представила свой новый смартфон Note 9. Новинка получила неплохие характеристики и довольно бюджетную цену. Его уже называют прямым конкурентом Redmi Note 7 Pro, который выпустила Xiaomi.

Характеристики Meizu Note 9

Эта модель стала преемником Meizu Note 8. Он оснащен IPS-экраном с диагональю 6,2 дюйма. Вверху экрана видим трендовый каплевидный вырез для фронтальной камеры. Благодаря этому экран занимает 89,23% площади всей лицевой панели.

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В качестве процессора выступает чип Snapdragon 675, работающий в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. На выбор у пользователя 64 или 128 ГБ встроенного хранилища.

Камеры. Основная камера двойная с сенсором изображения Samsung GM1 формата 1/2 дюйма, разрешением 48 Мп с размером светочувствительного элемента 0,8 мкм и объективом с диафрагмой f/1,7. Второй модуль, отвечающий за анализ глубины сцены, имеет разрешение 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп.



Meizu Note 9 доступен в 3 цветах

Безопасность. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Также устройство поддерживает функцию распознавания лица.

Емкость батареи составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Также новинка оснащена разъемом 3,5 мм для наушников.

Работает новинка на базе операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Flyme 7.2.



Meizu Note 9 стоит чуть больше 200 долларов

Цена Meizu Note 9

Новинка поступит в продажу 11 марта. Смартфон можно приобрести в трех вариантах цвета: белый, черный и синий. Стоимость модификации памяти 4/64 ГБ памяти оценена в 208 долларов (5 600 гривен). Вариант 6/128 ГБ памяти стоит 237 долларов (6 400 гривен).

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