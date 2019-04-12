Неожиданно: Huawei создала собственный беспилотный автомобиль

Китайская компания Huawei, которая больше известна производством смартфонов и гаджетов, заявила о создании собственного автомобиля. Модель должны представить уже на следующей неделе в рамках Шанхайского автосалона.

Как пишет ресурс Yicaiglobal, первый автомобиль Huawei разработан совместно с компанией Dongfeng Motor, которая является государственным производителем автомобилей в Китае.

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Что известно об авто. Новинка будет оснащена поддержкой 5G, а также искусственным интеллектом и облачными функциями. То есть система сможет искать информацию в интернете, планировать оптимальный маршрут движения, и, собственно, управлять автомобилем.

При заключении соглашения между Huawei и Dongfeng Motor с местными властями в Сяньяне показали модель мини-автобуса. Но является ли этот автобус тем беспилотником, который Huawei должен представить, пока неизвестно.

Это может быть первым беспилотником Huawei

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