NFC не нужен: Приватбанк запустил новую функцию для расчета смартфонами

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Приватбанк запустил новую функцию для расчета смартфонами
Приватбанк запустил новую функцию для расчета смартфонами / tehnot.com

Приватбанк запустил новую функцию, которая позволяет выполнять оплату по QR-коду в POS-терминалах. То есть можно рассчитываться смартфоном, который не имеет модуля NFC.

Об этом сообщила представитель пресс-службы Приватбанка Инна Музычук.

"Если вы до сих пор не могли платить смартфоном, поскольку он у вас без NFC, то мы все равно привлечем вас в технологическое будущее. Итак, мы о вас позаботились и установили QR-коды на экраны POS-терминалов, ни в чем себя теперь не ограничивайте", – написала Музычук.

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Как выполнить оплату. Пользователю нужно отскакивать смартфоном QR-код на экране POS-терминала Приватбанка и подтвердить оплату. Код на терминале появится после ввода кассиром суммы оплаты. Чтобы выполнить оплату, нужно предварительно скачать приложение Privat24.

Как подсчитали в Приватбанке, в 2019 году объем безналичных оплат в банке вырос на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. До конца года банк планирует увеличить сеть торговых терминалов до 190 тысяч.

Что не так с NFC? Оплата с помощью модуля NFC довольно надежная. Но проблема в том, что такой датчик имеют в основном флагманские смартфоны. А вот для дешевых китайских брендов наличие модуля – редкость. Поэтому этой услугой до сих пор могли воспользоваться далеко не все украинцы.

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Теги: Приватбанк Новости Техно Техно Банки IT-бизнес
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