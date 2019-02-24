Смартфон Nokia 9 PureView презентовали официально: характеристики и цена

24 февраля в рамках выставки MWC 2019 компания Nokia официально представила свой "самый ожидаемый смартфон" Nokia 9 PureView. Вокруг флагманского смартфона было много слухов, при этом многие из них подтвердились.

Характеристики. Смартфон сделан на базе прошлогоднего процессора Qualcomm Snapdragon 845. Аппаратную основу также составили 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Также смартфон поддерживает карты памяти microSD объемом до 512 ГБ.

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Nokia 9 PureView оснащен 5,99-дюймовым POLED-дисплеем без вырезов с разрешением Quad HD + (2880 x 1440 пикселей) и встроенным сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Также экран новинки защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 6, поддерживает HDR10 и технологию Always-On Display.



Nokia 9 PureView поступит в продажу уже в марте

Камеры. Основная камера представлена пятью 12-мегапиксельными модулями с оптикой Zeiss с апертурой f / 1.8, два из них монохромные. Также основная камера дополнена шестым модулем ToF. Фронтальная камера представлена 20-мегапиксельным модулем.

Система камер нужна для создания фотографий с широким динамическим диапазоном и хорошей детализацией. Софт склеивает все изображения, сделанные одновременно. А черно-белые камеры собирают почти в три раза больше света, что скажется на качестве ночных фото, заверил производитель.

Презентация Nokia 9 PureView – смотрите видео

Другие характеристики. Стандартного разъема для наушников нет. Nokia 9 PureView получил порт USB 3.1 Type-C. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3 320 мАч, причем заряжать ее можно как по проводу (от блока питания мощностью 18 Вт), так и беспроводным способом. Что касается ОС, то в ее роли выступила Android 9.0 Pie. Среди преимуществ смартфона также модуль NFC и защита от пыли и влаги по стандарту IP67.



Nokia 9 PureView получил 5 основных камер

Дата выхода и цена. Nokia 9 PureView поступит в продажу с начала марта по цене 699 долларов (около 18 900 гривен) в синем цветовом варианте.

Цена Nokia 9 PureView

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