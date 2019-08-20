Nokia перевыпустит свою легендарную лягушку: детали

Компания HMD Global решила перевыпустить раскладной телефон Nokia 2720. Его впервые представили в 2009 году. Новую версию могут представить во время выставки IFA 2019 Берлине.

Как передает Nokia Power User, новый телефон получил кодовый номер Nokia TA-1170. Он уже появился в базе данных китайского агентства связи CCC.

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Как сообщают источники, модель Nokia 2720 2019 может получить поддержку 4G. Также телефон получит поддержку двух SIM-карт.

Как известно, 5 сентября компания HMD запланировала мероприятие в Берлине на выставке IFA 2019. Там, вероятно и представят Nokia 2720 2019. Тогда же ожидают презентацию устройств Nokia 6.2 и Nokia 7.2.

Цена. Согласно утечкам, стоимость Nokia 2720 (2019) составит около 100 евро (2 800 гривен).



Так выглядела предыдущая версия Nokia 2720

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