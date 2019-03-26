Тонкий ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 2019 представили официально: характеристики и цена

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Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 2019: характеристики, цена, фото
Xiaomi Mi Notebook Air 2019: характеристики и цена / Фото из свободных источников

Компания Xiaomi представила тонкий и легкий ноутбук – Mi Notebook Air 2019 года. Новинка выполнена в полностью металлическом корпусе с минималистичным дизайном.

Дизайн. Как сообщает Gizmochina, экран имеет размер 12,5 дюйма по диагонали и разрешение Full HD (1920 × 1080 пикселей). Ширина боковых рамок вокруг дисплея составляет всего 5,71 миллиметра.

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Габариты Xiaomi Mi Notebook Air 2019 составляют 292 × 202 × 12,9 миллиметра, а вес – только 1,07 килограмма. Предусмотрено два варианта цветового исполнения – серебристый и золотистый.

Xiaomi Mi Notebook Air 2019
Xiaomi Mi Notebook Air 2019 получил мощный процессор Intel

Основные характеристики. "Сердцем" ноутбука стал процессор Intel Core 8 поколения: в зависимости от модификации применяется чип Core i3 или Core i5. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, емкость флэш-накопителя – 128 ГБ или 256 ГБ.

Модель Mi Notebook Air 2019 имеет в своем распоряжении клавиатуру с подсветкой, аудиосистему Harman с двумя динамиками, один симметричный порт USB Type-C, два порта USB Type-A и стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъем.

Xiaomi Mi Notebook Air 2019
Xiaomi Mi Notebook Air 2019 очень легкий и тонкий

Цены на базовые конфигурации такие:

  1. Процессор Core i3 и накопитель емкостью 128 Гбайт – 540 долларов (около 14 600 гривен);
  2. Процессор Core i3 и накопитель емкостью 256 Гбайт – 600 даларов (около 16 200 гривен);
  3. Процессор Core i5 и накопитель емкостью 256 Гбайт – 640 долларов (около 17 200 гривен).

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