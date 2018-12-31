Ноутбуки Lenovo Legion получат неанонсированную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1160

В следующем году компания Lenovo планирует обновить начинку игровых ноутбуков серии Legion Y. Кроме модификаций лэптопов, которые получат видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti, компания выпустит версию с видеокартой GeForce GTX 1160 и другими ускорителями нового поколения.

Информация об этом доступна на официальном сайте Lenovo в разделе поддержка для продуктов Legion Y530 и Legion Y7000P, передает Overclockers.

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На прошлой неделе китайские источники уже вспомнили о существовании видеокарты GeForce GTX 1160 на базе архитектуры Turing с отключенными тензорными и RT-ядрами. Кроме того, о подготовке модификации ноутбука Legion Y530 с GeForce GTX 1160 еще в начале июля сообщил ресурс LaptopMedia.

К сожалению, Lenovo не раскрыла никаких подробностей о GeForce GTX 1160, кроме установленной графической памяти объемом 3 или 6 ГБ. Вполне вероятно, одиннадцатая серия GeForce GTX предназначена только для рынка мобильных устройств или для OEM-производителей и готовых систем.



Ноутбуки Lenovo Legion получат мощную видеокарту от NVIDIA

К слову, в ассортименте NVIDIA уже представлено семейство графических карт GeForce 100 Series. Они были переименованными видеокартами поколения GeForce 9 Series и предназначались исключительно для OEM-сегмента.

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