Новая функция Google Chrome позволит делиться ссылками с помощью QR-кодов с динозавриками

13 Читати новину українською
Chrome получит новый способ распространения страниц / newsbeezer

В браузере Chrome появится очень интересная функция, связанная с QR-кодами. В свежей сборке Chrome Canary уже сейчас в списке функций можно обнаружить новую – Enable sharing page via QR Code (включить распространения страницы через QR-код).

Распространение страниц

По теме: Google Chrome получил новую полезную функцию: детали

При активации этой функции в контекстном меню появляется пункт Generate QR code for this Page, который отвечает за создание QR кода для конкретной страницы. Этот код позволяет поделиться адресом той или иной вкладки, сообщает Androidpolice.


Новая функция появилась в тестовой сборке браузера Chrome Canary

Когда это может понадобиться

Это будет полезно в случае, когда нужно поделиться ссылкой с человеком, который находится рядом, но которого нет в вашем списке контактов. Также QR-код удобнее, чем обычные ссылки в некоторых сценариях при использовании на сайтах.

Когда заработает

Сейчас функция не работает, но уже можно оценить одну любопытную деталь: в центре QR-кода располагается значок динозавра из известной игры в Chrome.


Браузер генерирует QR-код с динозавриком из популярной игры Google

Можно рассчитывать, что новая функция появится в публичной версии браузера уже в ближайших обновлениях.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Нормандский саммит в Париже: с Путиным уже произошел конфуз – видео
сегодня
4319
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Интернет Google Chrome
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:07 Цифры дня: сколько денег потратили украинцы в Черную пятницу
Ірина Полицька 339
8 декабря 21:32 Лучшие смартфоны ноября, – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 410
8 декабря 18:10 Обзор недорогого Vivo Y17: стильный смартфон-долгожитель с модулем NFC
Ірина Полицька 265
7 декабря 21:39 Смартфоны вскоре исчезнут: что может их заменить
Михайло Года 1035
7 декабря 19:35 Какие гаджеты активнее всего покупали украинцы: интересная статистика
Ірина Полицька 633
Новости
Больше новостей
Залиште відгук