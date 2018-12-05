Новые наушники AirPods получат очень полезные изменения

Компания Apple получила новый патент, который описывает будущие возможности беспроводных наушников AirPods. Аксессуар получит биометрические датчики, которые будут определять размещение устройства – в правом или левом ухе – и соответственно подстроят звучание.

Об этом сообщается на официальном сайте патентного бюро США.

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Соответственно, наушники получат симметричный дизайн. Это окажется удобным, не только с точки зрения универсальности правого/левого наушника, но и в случае потери одного из них – заменить его на новый окажется проще.



AirPods будут подстраивать звучание под ухо

Также будущие AirPods смогут отслеживать пульс и температуру пользователя, а также другие медицинские показатели.



AirPods получат новый дизайн



Революционные AirPods поступят в продажу в 2020 году

Как ожидается, такие возможности у наушников Apple появятся в 2020 году. В 2019 ожидается менее крупное обновление: AirPods наушники получат функцию шумоподавления и защиту от воды.

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