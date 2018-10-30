Во время презентации Apple 30 октября компания также анонсировала новое поколение Mac mini. Устройство тоже уже давно не получало обновления, поэтому эта презентация тоже была ожидаема.

Характеристики Mac mini

Как уверяют разработчики, устройство получило действительно большое обновление. Обновленный Mac mini будет работать на 4-ядерном процессоре Intel Core i3 восьмого поколения с максимальной тактовой частотой 3,6 Гц. Базовая версия получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ SSD-накопителя.

Читайте также: Презентация Apple 30 октября: онлайн-трансляция

Благодаря этому новинка работает в 5 раз быстрее, чем предыдущая версия.

Mac mini получил обновленную систему охлаждения

При этом комплектующие можно заменить – до 64 ГБ оперативки, 6-ядерный процессор Intel Core i7 и встроенного хранилища – 2 терабайта.

Также новинка получила обновленную систему охлаждения.

В создании этого ПК Apple также подумала про экологию, устройство на 60% изготовлен из переработанного пластика и 100% переработанного алюминия.

Mac mini поступит в продажу в США 7 ноября

Цена Mac mini

Читайте также: Apple наконец обновила MacBook Air

Базовая версия компьютера стоит 799 долларов – это 22 400 гривен. Новинку можно купить только в одном цвете – космическом сером. Предзаказ на устройство можно сделать уже сегодня. Официально оно поступит в продажу в США 7 ноября.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно