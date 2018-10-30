Apple представила обновленный Mac mini: чем интересна новинка

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Apple презентовала обновленный Mac mini
Apple презентовала обновленный Mac mini / Скриншот из видео

Во время презентации Apple 30 октября компания также анонсировала новое поколение Mac mini. Устройство тоже уже давно не получало обновления, поэтому эта презентация тоже была ожидаема.

Характеристики Mac mini

Как уверяют разработчики, устройство получило действительно большое обновление. Обновленный Mac mini будет работать на 4-ядерном процессоре Intel Core i3 восьмого поколения с максимальной тактовой частотой 3,6 Гц. Базовая версия получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ SSD-накопителя.

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Благодаря этому новинка работает в 5 раз быстрее, чем предыдущая версия.

Mac mini

Mac mini получил обновленную систему охлаждения

При этом комплектующие можно заменить – до 64 ГБ оперативки, 6-ядерный процессор Intel Core i7 и встроенного хранилища – 2 терабайта.

Также новинка получила обновленную систему охлаждения.

В создании этого ПК Apple также подумала про экологию, устройство на 60% изготовлен из переработанного пластика и 100% переработанного алюминия.

Mac mini

Mac mini поступит в продажу в США 7 ноября

Цена Mac mini

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Базовая версия компьютера стоит 799 долларов – это 22 400 гривен. Новинку можно купить только в одном цвете – космическом сером. Предзаказ на устройство можно сделать уже сегодня. Официально оно поступит в продажу в США 7 ноября.

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Теги: Apple Техно Гаджеты
Источник: Техно
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