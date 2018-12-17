Новый смартфон Lenovo получит невероятный объем оперативной памяти

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Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition получит 12 ГБ оперативной памяти
Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition получит 12 ГБ оперативной памяти / Фото из соцсетей

Компания Lenovo готовит к выпуску новый смартфон, который получит название Lenovo Z5s. Среди главных особенностей новинки – рекордные 12 ГБ оперативной памяти.

Об этом сообщается в социальной сети Weibo.

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На постерах, которые Lenovo публикует в сети, смартфон показан в трех цветовых решениях – градиентном розово-оранжевом, синем и черном. Рендеры подтвердили тройную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Lenovo Z5s
Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition получит 12 ГБ оперативной памяти


Как ожидается, Lenovo Z5s будет выпущен в двух различных вариациях – среднего уровня на базе процессора Snapdragon 710. Также новинка получит премиальную модификацию Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition с топовым процессором Snapdragon 845 и до 12 ГБ оперативной памяти.

Lenovo Z5s
Lenovo Z5s представят 18 декабря

Отметим, обе версии Lenovo Z5s работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ZUI 10.А официальный анонс Lenovo Z5s запланирован на 18 декабря 2018 года.


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Теги: Техно Китай Смартфоны Lenovo
Источник: Техно
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