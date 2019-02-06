По слухам, новый смартфон Samsung Galaxy Note получит интересное решение относительно камеры. Так, новое поколение тоже будет иметь S Pen. При этом камера будет непосредственно встроена в стилус.

Как пишет PhoneArena, S Pen с камерой компания подала в Бюро по патентам и товарным знакам США.

Камера будет иметь по меньшей мере один объектив и датчик изображения. Ею можно будет управлять с помощью внешней кнопки. Правда, в патенте не сказано, какой именно Samsung Galaxy Note может получить такой стилус.

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Для чего это нужно. Таким образом компания Samsung сможет совсем убрать фронтальную камеру с экрана, не используя дополнительные вырезы или дырки на экране.

Однако, учитывая, что это довольно революционное решение, наврят ли мы увидим его в рамках презентации Samsung Galaxy Note 9.

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