Новый смартфон Xiaomi Redmi Y3 получит мощную селфи-камеру

41 Читати новину українською
Xiaomi Redmi Y3 получит мощную селфи-камеру
Xiaomi Redmi Y3 получит мощную селфи-камеру / technobugg.com

При создании будущей новинки Xiaomi Redmi Y3 производитель сосредоточился на качестве фронтальной камеры. По слухам, разрешение камеры для селфи составит 32 Мп.

То, что новинка будет ориентирована на селфи, намекнул вице-президент и управляющий директор Xiaomi в Индии Ману Кумар Джайн, передает GizmoChina.

Именно в Индии уже вскоре должна состояться презентация Redmi Y3.

Читайте также: Во многих смартфонах Xiaomi обнаружили опасную уязвимость

"Мы – фанаты! Ко мне в руки попал новый телефон Redmi, он просто потрясающий! Вошел в режим селфи, и результаты оказались совершенно невероятными. Не слишком ли много селфи? Не могу дождаться момента, когда смогу поделиться с вами более подробной информацией", – написал Ману Кумар Джейн в Twitter.

Таким образом Redmi Y3 может стать первым смартфоном компании, который получит 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Что известно о камере. Фронтальная камера Redmi Y3 должна получить сенсор Samsung ISOCELL Bright GD1, который представили в октябре прошлого года.

Этот сенсор сейчас имеют такие флагманские смартфоны как Huawei P30, P30 Pro, Vivo V15 Pro и другие. Также этот модуль будет доступен на некоторых других будущих новинках, например Honor 20i, Honor 20 и Honor 20 Pro.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
В Украине введут еще один государственный праздник, – Вятрович
сегодня
798
Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Xiaomi
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
10 апреля 21:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 158
Ученые впервые в истории показали изображение черной дыры: видео
10 апреля 17:23 Ученые впервые в истории показали изображение черной дыры: видео
1136
System Shock Remake: старая игра на новый лад
9 апреля 16:07 System Shock Remake: старая игра на новый лад
60
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
9 апреля 14:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
Ірина Полицька 959
Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине
7 апреля 22:04 Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине
Яніна Ткачук 767
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук