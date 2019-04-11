Новый смартфон Xiaomi Redmi Y3 получит мощную селфи-камеру

При создании будущей новинки Xiaomi Redmi Y3 производитель сосредоточился на качестве фронтальной камеры. По слухам, разрешение камеры для селфи составит 32 Мп.

То, что новинка будет ориентирована на селфи, намекнул вице-президент и управляющий директор Xiaomi в Индии Ману Кумар Джайн, передает GizmoChina.

Именно в Индии уже вскоре должна состояться презентация Redmi Y3.

Читайте также: Во многих смартфонах Xiaomi обнаружили опасную уязвимость

"Мы – фанаты! Ко мне в руки попал новый телефон Redmi, он просто потрясающий! Вошел в режим селфи, и результаты оказались совершенно невероятными. Не слишком ли много селфи? Не могу дождаться момента, когда смогу поделиться с вами более подробной информацией", – написал Ману Кумар Джейн в Twitter.

Mi fans! I got my hands on upcoming #Redmi phone & it is amazing! Went on a selfie rampage & the results are totally incredible.



'Y' am I taking so many selfies? BTW I clicked '32' selfies with 32 @XiaomiIndia colleagues!



Can't wait to share more details with you. #Xiaomi pic.twitter.com/GSP7xhIpNS — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 10 квітня 2019 р.

Таким образом Redmi Y3 может стать первым смартфоном компании, который получит 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Что известно о камере. Фронтальная камера Redmi Y3 должна получить сенсор Samsung ISOCELL Bright GD1, который представили в октябре прошлого года.

Этот сенсор сейчас имеют такие флагманские смартфоны как Huawei P30, P30 Pro, Vivo V15 Pro и другие. Также этот модуль будет доступен на некоторых других будущих новинках, например Honor 20i, Honor 20 и Honor 20 Pro.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно