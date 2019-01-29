Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест

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Тест: какой ты геймер
Тест: какой ты геймер / 24 Канал

Видеоигры приобретают все большую популярность среди людей. Это прекрасный способ абстрагироваться от проблем и интересно провести время. Кроме того, геймеры имеют свою специфическую лексику, которую может понять только истинный фанат игр.

Сейчас очень тяжело нарисовать конкретный портрет геймера. Стереотип, что это преимущественно мужчины или юноши, не имеющие личной жизни, уже давно отошел в прошлое. Можете ли вы отличить настоящего геймера и разобраться в его терминологии?

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Техно 24 подготовил для вас тест, который поможет вам узнать истину.

 

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Теги: Публикации Техно Игры Тесты
Источник: Техно
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