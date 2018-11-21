NVIDIA бесплатно раздает игру Battlefield V

Компания NVIDIA мотивирует геймеров к покупке новой видеокарты серии GeForce RTX. "Зеленый" чипмейкер объявил о старте промо-акции, в рамках которой новоиспеченные владельцы графических ускорителей GeForce RTX или ПК с данными картами получат возможность бесплатно загрузить шутер Battlefield V.

Об этом сообщает Overclockers.

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Выбор данной игры не случаен – на сегодняшний день это единственный проект, в котором реализована технология трассировки лучей DirectX Raytracing.

GeForce RTX обеспечивает непревзойденный игровой опыт на ПК. Окунитесь в невероятно реалистичную атмосферу крупнейшего военного конфликта в истории человечества с потрясающей производительностью новой архитектуры Nvidia Turing и революционной платформы RTX. В боях Второй мировой никогда не будет двух одинаковых побед. Это совершенно новый игровой опыт, – говорится в сообщении NVIDIA.



NVIDIA устроила промо-акцию

Отметим, в акции участвуют видеокарты GeForce RTX 2070, RTX 2080 и RTX 2080 Ti, а также ПК на их основе, купленные в период с 20 ноября по 7 января. К сожалению, все те, кто уже приобрел одну из старших карт Turing до 19 ноября включительно, останутся без подарка.

Обращаем внимание, что покупку необходимо сделать в одном из одобренных "зелеными" магазинов. Перечень украинских ритейлеров, участвующих в акции, сейчас включает только "Зона51".

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