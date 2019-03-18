NVIDIA может анонсировать 7-нанометровую графическую архитектуру Ampere: первые детали

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Презентация чипа NVIDIA Tesla V100
Презентация чипа NVIDIA Tesla V100 / Ars Technica

Сейчас актуальные продукты NVIDIA для сегмента HPC-вычислений до сих пор используют архитектуру Volta, которая дебютировала в 2017 году. Однако вскоре "зеленый" чипмейкер может представить новые решения, которые будут построены на 7-нанометровой архитектуре.

Что известно об актуальной архитектуре Volta? Как сообщает Overclockers, использование архитектуры Volta мотивировано тем, что NVIDIA Turing разрабатывалась с прицелом на потребительские решения. Специализированные блоки для аппаратного ускорения трассировки лучей банально не нужны в суперкомпьютерах и других системах аналогичного класса, поэтому NVIDIA продолжает отгружать заказчикам ускорители Tesla V100 на базе 12-нм чипа GV100.

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Тем не менее, компания не забыла сектор ресурсоемких вычислений, который с каждым годом приносит ей все большую выручку. Для этого рынка NVIDIA разрабатывает графические ядра на архитектуре Ampere, первые слухи о которой появились почти полтора года назад. Тогда предполагалось, что они придут на смену актуальным на тот момент 16-нм чипам Pascal.

Когда представят архитектру Ampere? Как сообщает ресурс TweakTown, первыми деталями о перспективной графической микроархитектуре Ampere представители NVIDIA поделятся в рамках очередной GPU Technology Conference, которая пройдет в Калифорнии на этой неделе.

Особенности новой архитектуры. Новые процессоры будут изготавливаться по 7-нанометровыми технологическими нормами, тем самым сравняв NVIDIA и AMD в темпах освоения новых технологических процессов.

Особливості AMD Radeon Instinct
Особенности AMD Radeon Instinct

Напомним, "красные" выпустили первые ускорители Radeon Instinct на 7-нм ядре Vega 20 еще в прошлом году, а в феврале дебютировал "первый в мире 7-нм игровой GPU" в лице Radeon VII.

Когда ждать анонс? Обращаем внимание, что не стоит ожидать скорого анонса преемников видеокарт Turing, однако информацию о развитии графической архитектуры NVIDIA на ближайшей GTC 2019, судя по всему, удастся получить.

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Теги: Техно Гаджеты Видеокарти NVIDIA AMD
Источник: 24 Канал
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