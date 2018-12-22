NVIDIA может представить видеокарту GeForce GTX 1160: детали

В последнее время сеть переполнена различными слухами о новых видеокартах NVIDIA. Уже в следующем месяце "зеленые" планируют провести презентацию ускорителя GeForce RTX 2060, однако китайские источники сообщают, что параллельно с этой видеокартой NVIDIA выпустит карту GeForce GTX 1160.

Об этом сообщает Overclockers.

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Сообщается, что GeForce GTX 1160 станет аналогом видеокарты GeForce RTX 2060, которая лишена поддержки набора технологий NVIDIA RTX и, соответственно, тензорных и RT-ядер. Причем в основу новинки должен лечь не урезанный вариант кристалла TU106, а TU116. Иными словами, чипмейкер может разделить свой модельный ряд видеоускорителей на карты с поддержкой трассировки лучей в реальном времени и без нее.

В теории, GeForce GTX 1160 должна заинтересовать геймеров, которые скептически относятся к нововведениям архитектуры Turing, но при этом хотят обновить свой графический адаптер. Кроме того, утверждается, что GeForce RTX 2060 станет самым молодым представителем "семейства" GeForce RTX, а новые решения среднего и начального уровней войдут в линейку GeForce GTX 11.

Презентация технологии NVIDIA RTX в новых видеокартах GeForce на базе архитектуры Turing – смотрите видео

Заметим, что приведенная информация является неофициальной, и следует относиться к ней с долей сомнения.

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