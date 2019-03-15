NVIDIA официально представила видеокарты GeForce GTX 1660: характеристики и цена

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NVIDIA GeForce GTX 1660: характеристики и цена
NVIDIA GeForce GTX 1660: характеристики и цена / Pinterest

Семейство графических ускорителей NVIDIA Turing пополнилось новой моделью – GeForce GTX 1660. Чип базируется на урезанной версии 12-нанометрового кристалла TU116 и не поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей и DLSS.

Характеристики. Как сообщает, NVIDIA GeForce GTX 1660 оперирует 1408 ядрами CUDA, 88 текстурными блоками (TMU), 48 блоками рендеринга (ROP), а также 192-разрядной шиной памяти. Номинальная частота GPU составляет от 1530 до 1785 МГц в boost-режиме.

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Пожалуй, главное отличие новой видеокарты от NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, которую представили ранее, заключается в применении чипов GDDR5 вместо GDDR6.

Схема графічного ядра TU116
Схема графического ядра TU116

Объем видео-оперативки при этом остался на том же уровне – 6 ГБ. Эффективная частота памяти в NVIDIA GeForce GTX 1660 составляет 8 ГГц, что при идентичной 192-битной шине обеспечивает пропускную способность около 192 ГБ/с (против 288 ГБ/с у старшего адаптера).

К их общим чертам можно отнести наличие 8-контактного разъема дополнительного питания, как минимум двухслотовая система охлаждения и штатный уровень TDP от 120 Вт.

NVIDIA GeForce GTX 1660
NVIDIA GeForce GTX 1660 поступит в продажу по цене более 7 000 гривен

Цена. NVIDIA решила не выпускать эталонный вариант GeForce GTX 1660 поэтому в продаже будут доступны исключительно решение от ее AIB-партнеров. Цена устройства в заокеанских магазинах начинается с 219 долларов, в украинских – с 7390 гривен.

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Теги: Техно NVIDIA Цены Видеокарти Гаджеты
Источник: 24 Канал
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