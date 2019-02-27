NVIDIA представит еще две бюджетные видеокарты семейства Turing: детали

После того, как NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce GTX на архитектуре Turing, компания начала подготовку к релизу доступных ускорителей. Ближайшей целью “зеленого” чипмейкера станет выпуск адаптеров GeForce GTX 1660 и GTX 1650.

Как сообщает Overclockers, новые видеоускорители создадут конкуренцию старшим решениям AMD Radeon RX 500 серии.

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Дата выхода и цена. Последние сообщения от близких к NVIDIA источников указывают на то, что релиз графической карты GeForce GTX 1660 состоится уже 15 марта, тогда как GeForce GTX 1650 поступит в продажу на полтора месяца позже – 30 апреля.

Рекомендованные цены устройств составят 229 долларов (около 6 200 гривен) и 179 долларов (около 4 900 гривен) соответственно.

Обзор NVIDIA GeForce GTX 1660 и NVIDIA GeForce 1650 – смотрите видео

Характеристики новых видеокарт. По имеющимся данным, в основу NVIDIA GeForce GTX 1660 ляжет урезанный вариант 12-нанометрового кристалла NVIDIA TU116 в конфигурации с 1280 ядрами CUDA. Карта имеет 3 или 6 ГБ памяти GDDR5 с 192-разрядной шиной.

Тем временем NVIDIA GeForce GTX 1650 должна получить ядро TU117, которое содержит около 896 CUDA-ядер на архитектуре Turing, и будет оснащаться 4 ГБ GDDR5 с 128-битным интерфейсом.

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