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Облететь Вселенную за 5 минут: в Житомире открыли уникальный космический симулятор

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В Житомире в музее космонавтики открыли уникальный симулятор космического корабля. Благодаря ему можно за 5 минут "облететь" вокруг Солнца, разглядеть лунные кратеры и созвездия. Можно заглянуть даже за пределы Солнечной системы.

Разрабатывала проект почти два года украинская компания, которая специализируется на создании симуляторов для пилотов гражданской авиации.

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Конструкторы на протяжении нескольких месяцев создавали математические модели полета, а также до мелочей изучали особенности планет и созвездий.

Это познавательный симулятор, созданный на базе минимальных расчетов математической модели полета космолета. Полностью воспроизвести очень трудно, но какие-то базовые решения мы заложили,
– отметил конструктор симулятора Евгений Королев.

Посетители рассказали, что возле симулятора чувствуется гравитация, а ощущения действительно реалистичные.

симулятор космічний
Помещение космического симулятора в Житомире

Посетитель Юрий Иващенко имеет собственную частную обсерваторию и уже длительное время занимается астрономией. Он отметил, что симулятор действительно до мелочей воспроизводит как планеты, так и созвездия.

Я пытался найти знакомые контуры созвездий. Я их таки нашел. Увидел звездное скопление и Плеяды, и Гиады, то есть убедился, что за этим стоит какой-то звездный научный каталог,
– рассказал Юрий Иващенко.

В музее уверяют, что каждая новая открытая планета или звезда сразу же будет появляться в их симуляторе.


Благодаря уникальному симулятору можно рассмотреть разные планеты

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Автор: Ирина Карпюк
Теги: Новости Украины Техно Новости Техно Космос Новости Житомира
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