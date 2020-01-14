Облететь Вселенную за 5 минут: в Житомире открыли уникальный космический симулятор

В Житомире в музее космонавтики открыли уникальный симулятор космического корабля. Благодаря ему можно за 5 минут "облететь" вокруг Солнца, разглядеть лунные кратеры и созвездия. Можно заглянуть даже за пределы Солнечной системы.

Разрабатывала проект почти два года украинская компания, которая специализируется на создании симуляторов для пилотов гражданской авиации.

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Конструкторы на протяжении нескольких месяцев создавали математические модели полета, а также до мелочей изучали особенности планет и созвездий.

Это познавательный симулятор, созданный на базе минимальных расчетов математической модели полета космолета. Полностью воспроизвести очень трудно, но какие-то базовые решения мы заложили,

– отметил конструктор симулятора Евгений Королев.

Посетители рассказали, что возле симулятора чувствуется гравитация, а ощущения действительно реалистичные.



Помещение космического симулятора в Житомире

Посетитель Юрий Иващенко имеет собственную частную обсерваторию и уже длительное время занимается астрономией. Он отметил, что симулятор действительно до мелочей воспроизводит как планеты, так и созвездия.

Я пытался найти знакомые контуры созвездий. Я их таки нашел. Увидел звездное скопление и Плеяды, и Гиады, то есть убедился, что за этим стоит какой-то звездный научный каталог,

– рассказал Юрий Иващенко.

В музее уверяют, что каждая новая открытая планета или звезда сразу же будет появляться в их симуляторе.



Благодаря уникальному симулятору можно рассмотреть разные планеты

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