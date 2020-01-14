Облететь Вселенную за 5 минут: в Житомире открыли уникальный космический симулятор
В Житомире в музее космонавтики открыли уникальный симулятор космического корабля. Благодаря ему можно за 5 минут "облететь" вокруг Солнца, разглядеть лунные кратеры и созвездия. Можно заглянуть даже за пределы Солнечной системы.
Разрабатывала проект почти два года украинская компания, которая специализируется на создании симуляторов для пилотов гражданской авиации.
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Конструкторы на протяжении нескольких месяцев создавали математические модели полета, а также до мелочей изучали особенности планет и созвездий.
Это познавательный симулятор, созданный на базе минимальных расчетов математической модели полета космолета. Полностью воспроизвести очень трудно, но какие-то базовые решения мы заложили,
– отметил конструктор симулятора Евгений Королев.
Посетители рассказали, что возле симулятора чувствуется гравитация, а ощущения действительно реалистичные.
Помещение космического симулятора в Житомире
Посетитель Юрий Иващенко имеет собственную частную обсерваторию и уже длительное время занимается астрономией. Он отметил, что симулятор действительно до мелочей воспроизводит как планеты, так и созвездия.
Я пытался найти знакомые контуры созвездий. Я их таки нашел. Увидел звездное скопление и Плеяды, и Гиады, то есть убедился, что за этим стоит какой-то звездный научный каталог,
– рассказал Юрий Иващенко.
В музее уверяют, что каждая новая открытая планета или звезда сразу же будет появляться в их симуляторе.
Благодаря уникальному симулятору можно рассмотреть разные планеты
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