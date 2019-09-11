Обновление Windows 10 вызывает ряд серьезных проблем: детали

Регулярные обновления – одно из условий нормальной работы операционной системы, однако даже они часто не решают проблемы, а создают новые. Пользователи Windows 10, получившие очередной апдейт, столкнулись с рядом неприятных "побочных эффектов".

Проблемы с производительностью. Одной из ключевых жалоб пользователей относительно очередного обновления стало ощутимое падение производительности ОС, сообщает . Как оказалось, проблема крылась в высокой загрузке CPU процессом "Поиск".

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Другие баги. Но на этом приключения нового апдейта не закончились: при попытке сделать скриншот многие владельцы ПК под управлением Windows 10 наблюдали изображения с насыщенной оранжевой заливкой фона.



Скриншот с проблемой в обновленной Windows 10

По словам "пострадавших", они не меняли никаких настроек, а проблема продолжает сохраняться при использовании как кнопки Print Screen, так и специальных приложений.

Другие пользователи столкнулись и с более серьезными неполадками: после авторизации на экране приглашения ОС рабочий стол постепенно становился красным. Единственным элементом, который при этом сохранял свой цвет, оставался курсор мыши.



Обновленная Windows 10 запускает красную заставку

Решение проблем. Microsoft еще не выпустила обновление для проблемного патча. В качестве временного решения рекомендуется обновить драйверы графического адаптера из сайта производителя или удалить накопительный апдейт KB4512941, который относится к разряду "необязательных" и не содержит дополнений к системе безопасности компьютера.

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