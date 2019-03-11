Обновления Windows 10 снижает производительность в играх: детали

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Обновление Windows 10 снижает производительность в играх
Обновление Windows 10 снижает производительность в играх / Microsoft

В пятницу, 1 марта, компания Microsoft выпустила новый патч для операционных систем Windows 10 (1809) и Windows Server 2019. В общем, обновление имело незначительные правки и осталось бы незамеченным, если бы не проблемы с производительностью в некоторых играх, которые оно вызвало.

Как сообщает Overclockers, сначала волну обсуждений в сети подняли обычные пользователи ОС, а затем существование проблемы подтвердила и сама Microsoft.

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После инсталляции KB4482887 пользователи могут заметить снижение производительности графики и чувствительности мыши в определенных играх (например, Destiny 2),
– говорится в описании патча.

Какие еще игры "пострадали"? Сейчас программисты Microsoft работают над решением проблем, которые возникли. Полный список "пострадавших" игр остается неизвестным, хотя, например, кроме Destiny 2 упоминаются Call of Duty 4: Modern Warfare и Call of Duty: Modern Warfare 2.

Вероятные причины. Напоследок отметим, что специалисты связывают падение производительности с механизмом Retpoline – защитой от уязвимости Spectre вариант 2 (CVE-2017-5715), разработанной специалистами Google и внедренной раз в патч KB4482887.

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Теги: Игры Windows 10 Microsoft Техно Интернет Новости Техно
Источник: 24 Канал
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