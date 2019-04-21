Очередная новинка от Xiaomi: чем производители удивляют в этот раз

На платформе компании Xiaomi – Youpin, появилась умная подушка для сна. Среди материалов использовали графен, который сочетает в себе отличные электрические свойства, гибкость, механическую прочность.

Подушка имеет костную проводимость, трехмерный дизайн, снимает давление на шейный отдел позвоночника, есть личное мобильное приложение, мелодии для лучшего засыпания и тому подобное.

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Устройство поможет снять напряжение после долгого рабочего дня. Через сидячий образ жизни, шейный отдел позвоночника постоянно истощается, а люди стали меньше отдыхать, что приводит к нарушению биологических часов.

Умная подушка прекрасно помогает снимать напряжение

Умная подушка весит 1 килограмм 200 грамм, а ее габариты составляют 59х30х11.5 сантиметров. Передача звуков происходит через Bluetooth 5.0. Нижняя часть подушки Xiaomi имеет нагрев, который "обнимает" шею и снимает напряжение. Также можно регулировать температуру нагрева – 38-42 °C, 42-48 °C или 48-52 °C.

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