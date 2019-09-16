Очередное обновление Windows 10 "ломает" PC: в чем проблема

Пользователи десктопной операционной системы Microsoft продолжают жаловаться на проблемы после установки обновлений. Лишь через неделю после релиза обновления, которое вызывает "красный экран" на разработчиков посыпались новые жалобы относительно свежего патча.

Что случилось? На этот раз под угрозой оказались сразу несколько компонентов ОС: от сетевых адаптеров до ключевых программных компонентов, сообщает MSPowerUser.

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На форумах техподдержки компании начали появляться сообщения о проблемах с аудиоустройствами, отображением меню "Пуск" и строкой поиска, а также "отвал" интернет-соединений после скачивания и установки пакета обновления KB4515384.

KB4515384 ломает адаптеры Ethernet и Wi-Fi на моем ПК. Появляется диалоговое окно установки новых устройств, а старые обозначены как #2, и их можно увидеть при отображении скрытых компонентов в диспетчере устройств. Удаление новых или старых драйверов не устраняет проблемы,

– сообщил один из багрепортов в Microsoft Feedback Hub.

"После установки KB2515384 я не могу открыть Центр поддержки или Microsoft Edge. В прошлом месяце мне также пришлось удалить предыдущее обновление KB4512941, из-за которого процесс SearchUI чрезмерно нагружал CPU, который заставлял вентилятор кулера сильно шуметь", – отмечает другой пользователь.

Другие проблемы. Судя из других отзывов, в ряде случаев возникают и проблемы со звуком – не исключено, что проблемный апдейт связан со службой Windows Update. Кроме того, некоторые пользователи не смогли открыть "Центр поддержки" после установки обновления.

Как решить проблему? Пользователям, имеющим схожие проблемы, рекомендуется удалить обновления, пока не будет выпущено официальное исправление ПО. В некоторых случаях решить проблему с сетевым адаптером помогает его отключение и повторное включение в диспетчере устройств.

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