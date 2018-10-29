29 октября в Нью-Йорке китайская компания OnePlus представила свой новый флагманский смартфон OnePlus 6T. Правда, большинство характеристик новинки были известны заранее.

Дизайн OnePlus 6T

Новинка оснащена 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей и соотношением сторон 19,5: 9. Вверху можно увидеть маленький вырез, однако это не классическая "монобровь", а капля. Там инженеры разместили селф-камеру.

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Основная камера имеет два модуля – они расположены вертикально в центре задней панели. Еще ниже под камерами размещена вспышка.

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Характеристики OnePlus 6T

Сердцем смарфтона является топовый процессор Snapdragon 845, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен накопитель на 128 ГБ.

Как уже было сказано, основная камера сдвоенная: разрешение модулей: 16 и 20 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

OnePlus 6T работает на топовом процессоре Snapdragon 845

Емкость батареи OnePlus 6T составляет 3700 мАч. Новинка работает под управлением операционной системы Android 8.1 (Oreo).

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Еще одна важная деталь о OnePlus 6T – отсутствие разъема для наушников. Поэтому владельцам придется применять переходник, или же пользоваться беспроводными наушниками.

Цена OnePlus 6T

Базовая версия смартфона OnePlus 6T (6/128 ГБ памяти) оценена в 549 долларов (15 400 гривен). Модифкация с соотношением 8/128 ГБ стоит 579 долларов (16 200 гривен). А топовая версия (8/256 ГБ) стоит 629 долларов (17 600 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,4 дюйма

Разрешение: 2340х1080 пикселей

Тип: AMOLED Диагональ: 6,4 дюйма Разрешение: 2340х1080 пикселей Процессор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 8 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 8 ГБ Встроенная: 128 ГБ

Камера Основная: 16 Мп + 20 Мп

​Фронтальная: 16 Мп

Основная: 16 Мп + 20 Мп ​Фронтальная: 16 Мп Аккумулятор 3700 мАг

3700 мАг Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

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