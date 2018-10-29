Смартфон OnePlus 6T представили официально: характеристики и цена
29 октября в Нью-Йорке китайская компания OnePlus представила свой новый флагманский смартфон OnePlus 6T. Правда, большинство характеристик новинки были известны заранее.
Дизайн OnePlus 6T
Новинка оснащена 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей и соотношением сторон 19,5: 9. Вверху можно увидеть маленький вырез, однако это не классическая "монобровь", а капля. Там инженеры разместили селф-камеру.
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Основная камера имеет два модуля – они расположены вертикально в центре задней панели. Еще ниже под камерами размещена вспышка.
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Характеристики OnePlus 6T
Сердцем смарфтона является топовый процессор Snapdragon 845, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен накопитель на 128 ГБ.
Как уже было сказано, основная камера сдвоенная: разрешение модулей: 16 и 20 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.
OnePlus 6T работает на топовом процессоре Snapdragon 845
Емкость батареи OnePlus 6T составляет 3700 мАч. Новинка работает под управлением операционной системы Android 8.1 (Oreo).
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Еще одна важная деталь о OnePlus 6T – отсутствие разъема для наушников. Поэтому владельцам придется применять переходник, или же пользоваться беспроводными наушниками.
Цена OnePlus 6T
Базовая версия смартфона OnePlus 6T (6/128 ГБ памяти) оценена в 549 долларов (15 400 гривен). Модифкация с соотношением 8/128 ГБ стоит 579 долларов (16 200 гривен). А топовая версия (8/256 ГБ) стоит 629 долларов (17 600 гривен).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T
- ДисплейТип: AMOLED
Диагональ: 6,4 дюйма
Разрешение: 2340х1080 пикселей
- ПроцессорSnapdragon 845
- Видеопроцессор Adreno 630
- ПамятьОперативная: 8 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
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- КамераОсновная: 16 Мп + 20 Мп
Фронтальная: 16 Мп
- Аккумулятор3700 мАг
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo
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