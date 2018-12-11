Компания OnePlus в партнерстве с брендом McLaren представила свой самый дорогой смартфон OnePlus 6T McLaren Edition. Среди преимуществ – самая объемная на рынке оперативная память – 10 ГБ.

Дизайн OnePlus 6T McLaren Edition

Новинка снаружи похожа на флагманский смартфон OnePlus 6T, который представили недавно. При этом обрамление выполнено в оранжевом цвете, что является отсылкой к автомобилям McLaren.

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Диагональ дисплея составляет 6,41 дюйма, а спыввыдношення сторын – 19:9. Устройство оснащено AMOLED-дисплеем с покрытием защитным стеклом нового поколения Gorilla Glass 6.



OnePlus 6T McLaren Edition получил рекордную на рынке оперативку

Характеристики OnePlus 6T McLaren Edition

OnePlus 6T McLaren Edition работает на топовом процессоре Snapdragon 845 в паре с 10 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

За автономность отвечает батарея, емкостью 3700 мАч. Еще одно преимущество новинки – наличие быстрой зарядки Warp Charge 30. Смартфон освоил 30-ваттную зарядку, которая обеспечивает "достаточно энергии на целый день" (50%) за 20 минут заряда.

Цена OnePlus 6T McLaren Edition

Новинка поступит в продажу 13 декабря. Доступна только одна модификация с 10 ГБ оперативки и 256 ГБ флэш-накопителя. Этот новый смартфон оказался дороже флагмана OnePlus 6T. В Европе устройство можно будет купить за 699 ​​евро (более 23 тысяч гривен).



Новинка поступит в продажу 13 декабря

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T McLaren Edition Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,41 дюйма

Разрешение: Full HD+

Тип: AMOLED Диагональ: 6,41 дюйма Разрешение: Full HD+ Процессор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 10 ГБ

Встроенная: 256 ГБ

Оперативная: 10 ГБ Встроенная: 256 ГБ

Камера Основная: 16 Мп + 20 Мп

​Фронтальная: 16 Мп

Основная: 16 Мп + 20 Мп ​Фронтальная: 16 Мп Аккумулятор 3700 мАч

3700 мАч Операционная система Android 8.1 Oreo

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