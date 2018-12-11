OnePlus представила свой самый дорогой смартфон 6T McLaren Edition: характеристики и цена

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OnePlus 6T McLaren Edition: характеристики, цена
OnePlus 6T McLaren Edition: характеристики / tehnot.com

Компания OnePlus в партнерстве с брендом McLaren представила свой самый дорогой смартфон OnePlus 6T McLaren Edition. Среди преимуществ – самая объемная на рынке оперативная память – 10 ГБ.

Дизайн OnePlus 6T McLaren Edition

Новинка снаружи похожа на флагманский смартфон OnePlus 6T, который представили недавно. При этом обрамление выполнено в оранжевом цвете, что является отсылкой к автомобилям McLaren.

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Диагональ дисплея составляет 6,41 дюйма, а спыввыдношення сторын – 19:9. Устройство оснащено AMOLED-дисплеем с покрытием защитным стеклом нового поколения Gorilla Glass 6.

OnePlus 6T McLaren Edition
OnePlus 6T McLaren Edition получил рекордную на рынке оперативку

Характеристики OnePlus 6T McLaren Edition

OnePlus 6T McLaren Edition работает на топовом процессоре Snapdragon 845 в паре с 10 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

За автономность отвечает батарея, емкостью 3700 мАч. Еще одно преимущество новинки – наличие быстрой зарядки Warp Charge 30. Смартфон освоил 30-ваттную зарядку, которая обеспечивает "достаточно энергии на целый день" (50%) за 20 минут заряда.

Цена OnePlus 6T McLaren Edition

Новинка поступит в продажу 13 декабря. Доступна только одна модификация с 10 ГБ оперативки и 256 ГБ флэш-накопителя. Этот новый смартфон оказался дороже флагмана OnePlus 6T. В Европе устройство можно будет купить за 699 ​​евро (более 23 тысяч гривен).

OnePlus 6T McLaren Edition
Новинка поступит в продажу 13 декабря

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T McLaren Edition

  • ДисплейТип: AMOLED
    Диагональ: 6,41 дюйма
    Разрешение: Full HD+
  • ПроцессорSnapdragon 845
  • ВидеопроцессорAdreno 630
  • ПамятьОперативная: 10 ГБ
    Встроенная: 256 ГБ
  •  
  • КамераОсновная: 16 Мп + 20 Мп
    ​Фронтальная: 16 Мп
  • Аккумулятор3700 мАч
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: Техно Смартфоны Обзоры OnePlus
Источник: Техно
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