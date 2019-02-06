OnePlus анонсировала презентацию смартфона на MWC 2019
Компания OnePlus разослала приглашения на мероприятие, которое проведут в рамках выставки MWC 2019. По имеющейся информации, китайская компания представит свой первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения.
Будущая презентация пройдет под лозунгом Reimagine the Future, что можно перевести как "переосмыслим будущее", сообщает GSMArena.
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Особенности смартфона. По имеющейся информации, OnePlus готовит презентацию смартфона с поддержкой 5G и, скорее всего, это устройство будет оснащено модемом Qualcomm Snapdragon X50, который обеспечивает возможность передачи данных со скоростью в несколько гигабит в секунду.
OnePlus представит новый смартфон
Характеристики смартфона. "Сердцем" смартфона OnePlus с поддержкой 5G послужит процессор Snapdragon 855. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640.
Другая информация о новом устройстве, к сожалению, отсутствует.
Выставка Mobile World Congress 2019 пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.
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