OnePlus анонсировала презентацию смартфона на MWC 2019

Компания OnePlus разослала приглашения на мероприятие, которое проведут в рамках выставки MWC 2019. По имеющейся информации, китайская компания представит свой первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения.

Будущая презентация пройдет под лозунгом Reimagine the Future, что можно перевести как "переосмыслим будущее", сообщает GSMArena.

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Особенности смартфона. По имеющейся информации, OnePlus готовит презентацию смартфона с поддержкой 5G и, скорее всего, это устройство будет оснащено модемом Qualcomm Snapdragon X50, который обеспечивает возможность передачи данных со скоростью в несколько гигабит в секунду.



OnePlus представит новый смартфон

Характеристики смартфона. "Сердцем" смартфона OnePlus с поддержкой 5G послужит процессор Snapdragon 855. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640.

Другая информация о новом устройстве, к сожалению, отсутствует.

Выставка Mobile World Congress 2019 пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.



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