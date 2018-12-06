OnePlus объявила приблизительную цену смартфонов на базе Snapdragon 855

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Новый смартфон OnePlus получит Snapdragon 855
Новый смартфон OnePlus получит Snapdragon 855 / Фото из свободных источников

Генеральный директор компании OnePlus Пит Лау подтвердил анонс нового смартфона собственного производства на базе процессора Snapdragon 855. Кроме того, Лау поделился, сколько новинка с поддержкой 5G будет стоить.

Об этом сообщает The Verge.

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Говоря о разработке 5G-смартфонов, Лау вспомнил определенные сложности. По его словам, адаптировать такой аппарат под все существующие частоты гораздо сложнее, чем это было в случае с 4G. Он утверждает, что инженеры OnePlus сейчас трудятся над тем, чтобы обеспечить будущие устройства поддержкой максимального количества мобильных операторов, но об окончательном решении этого вопроса говорить еще рано.

Также он отметил, что тестирование 5G на инженерных прототипах было успешно завершено еще в конце лета, и первый 5G-смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 855 представит именно его компания. Продажи неназванного аппарата начнутся в Европе одновременно с запуском сетей 5G в Великобритании.

Піт Лау
Глава OnePlus Пит Лау

В связи со сложностью разработки он спрогнозировал, насколько будущие флагманы будут дороже относительно существующих моделей.

Трудно сказать, потому что есть много нюансов, которые нужно учитывать, но, скорее всего, в районе 200 – 300 долларов,
– заявил Лау.

Никаких детальных характеристик будущего смартфона OnePlus на базе Snapdragon 855 глава компании не сообщил.

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Теги: Техно Смартфоны Китай 5G OnePlus Цены Snapdragon 855 Qualcomm
Источник: Техно
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