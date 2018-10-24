OnePlus работает над 5G-смартфоном-OnePlus 7

33 Читати новину українською
OnePlus работает над 5G-смартфоном OnePlus 7
OnePlus работает над 5G-смартфоном OnePlus 7 / Фото из открытых источников

Компания OnePlus еще не провела презентацию смартфона OnePlus 6T, однако представители китайского производителя уже начали намекать на релиз флагманского смартфона 2019 года. Как заявил соучредитель OnePlus Карл Пэй в ходе официального мероприятия Qualcomm, вендор уже завершает разработку OnePlus 7.

Об этом сообщает Androidinsider.

Читайте также: Презентацию смартфона OnePlus 6T снова перенесли

Будущая новинка, по словам топ-менеджера, будет представлена в начале следующего года и станет одним из первых смартфонов на рынке с полноценной поддержкой сетей пятого поколения.

OnePlus находится в тесном контакте с Qualcomm, постоянно испытывая новейшие технологические решения. Еще в августе OnePlus завершила испытания прототипа OnePlus 7 с 5G-модемом и осталась на 100% довольна производительностью, которую он обеспечивает при работе с сетью,
– заявил Карл Пей.

Поддержка сетей пятого поколения смартфонами OnePlus станет знаковым событием не только для производителя, но и для всей индустрии. Будет очень интересно посмотреть, как именно инженеры OnePlus решат проблемы, сопровождающие внедрение технологии, и насколько серьезно это отразится на стоимости конечного продукта.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Китай OnePlus Смартфоны
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
24 октября 20:01 Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
91
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально
23 октября 18:21 Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально
1391
Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
22 октября 21:04 Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
329
Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
21 октября 20:06 Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
Анастасія Можаровська 524
Топ-7 мифов о смартфоне, в которые пора перестать верить
21 октября 14:03 Топ-7 мифов о смартфоне, в которые пора перестать верить
Блог Медіа 2993
Какие смарт-часы лучше: Samsung Galaxy Watch или Apple Watch 4
20 октября 20:05 Какие смарт-часы лучше: Samsung Galaxy Watch или Apple Watch 4
1311
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук