OnePlus работает над 5G-смартфоном-OnePlus 7

Компания OnePlus еще не провела презентацию смартфона OnePlus 6T, однако представители китайского производителя уже начали намекать на релиз флагманского смартфона 2019 года. Как заявил соучредитель OnePlus Карл Пэй в ходе официального мероприятия Qualcomm, вендор уже завершает разработку OnePlus 7.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Будущая новинка, по словам топ-менеджера, будет представлена в начале следующего года и станет одним из первых смартфонов на рынке с полноценной поддержкой сетей пятого поколения.

OnePlus находится в тесном контакте с Qualcomm, постоянно испытывая новейшие технологические решения. Еще в августе OnePlus завершила испытания прототипа OnePlus 7 с 5G-модемом и осталась на 100% довольна производительностью, которую он обеспечивает при работе с сетью,

– заявил Карл Пей.

Поддержка сетей пятого поколения смартфонами OnePlus станет знаковым событием не только для производителя, но и для всей индустрии. Будет очень интересно посмотреть, как именно инженеры OnePlus решат проблемы, сопровождающие внедрение технологии, и насколько серьезно это отразится на стоимости конечного продукта.

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