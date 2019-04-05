Oppo запатентовала очень странный смартфон с еще одним выдвижным дисплеем

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Oppo запатентовала очень странный смартфон
Oppo запатентовала очень странный смартфон / nl.letsgodigital.org

Китайская компания Oppo запатентовала новый дизайн смартфона, который будет иметь 2 экрана. Первый будет основным. А другой будет выдвигаться по принципу выдвижной фронтальной камеры.

Как сообщает LetsGoDigital, этот прототип журналисты нашли на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

В патенте видим два варианта выдвижного экрана. Первое устройство имеет дополнительный экран, который спрятан в верхней части корпуса. Во второй модели он находится сбоку. Подобная конструкция напоминает смартфоны с боковой QWERTY-клавиатурой.

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Как это пригодится пользователю. Пока не особо понятна цель такой разработки. Возможно, это будет игровой смартфон и второй экран будет играть роль консоли. Также можно предположить, что этот смартфон станет ответом Oppo на складывающиеся смартфоны, которые представили Samsung и Huawei.

Oppo запатентувала дуже дивний смартфон

Патент Oppo имеет два варианта выдвижного экрана

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Теги: Новости Техно Oppo Техно Смартфоны
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