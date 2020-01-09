Пассажирский дрон EHang совершил первый беспилотный полет в США

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало добро на полет беспилотника EHang 216. Испытания состоялись в городе Роли, Северная Каролина. Теперь китайская компания намерена добиться разрешения на полеты с пассажирами на борту.

Получив такое разрешение, EHang сделает решающий шаг к достижению заявленной в прошлом году цели – запуска первого в мире коммерческого сервиса воздушного такси, сообщает TechCrunch.

Интересно: Hyundai и Uber показали концепт аэротакси-конвертоплана: фото

Как проходили испытания

Во время испытательного полета на борту были добровольцы. Одним из них стал Рой Купер, губернатор штата.

Прошлый год у компании выдался плодотворным. В декабре EHang начала торговать акциями на Nasdaq и анонсировала программу воздушной транспортной службы, которая стартует в Гуанчжоу – китайском мегаполисе с населением 15 миллионов человек. Кроме двухместных пассажирских моделей у компании есть небольшие грузовые квадрокоптеры.



Коптеры EHang осуществляют беспилотные экскурсионные полеты в Гуанчжоу

Успехи компании

К концу 2019 года EHang сделала два испытательных полета, одновременно подняв в небо весь свой флот из 216 беспилотников. Около 40 единиц было продано клиентам. Если все пойдет по плану, то в следующем месяце компания завершит пилотную программу совместно с Управлением гражданской авиации Китая и получит разрешение на коммерческие полеты. Действовать он будет не только в Гуанчжоу, но и в других городах страны.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса, читайте в разделе Техно