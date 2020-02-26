Как удобно перенести данные между iPhone и Android: подробная инструкция

Недавно рынок Android-смартфонов пополнился интересными флагманами от разных компаний. Поэтому немало людей потребуют удобного способа перенести свои данные со старых iPhone на новый гаджет под управлением операционки от Google. Мы в Техно 24 решили поделиться самым удобным способом "переезда" на Android смартфон.

Вам может понадобиться эта инструкция, если вы надумали сменить смартфон или же у вас их два: скажем, один рабочий, а другой личный, но данные нужно перенести.

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В случае с переносом личной информации с iPhone на iPhone, как и с Android на Android проблем нет. Предусмотренные производителем решения позволяют достаточно быстро восстановить все данные на новом смартфоне без проблем. Однако, если операционные системы гаджетов разные, вам не обойтись без посторонней помощи.

Как перенести данные из iPhone на Android

Процедуру переноса данных значительно упростит программа MobileTrans. Это решение не только является полноценной заменой iTunes, но и обладает многими полезными функциями:

делает резервную копию и трансфер сообщений в WhatsApp,

позволяет перенести сообщения из iPhone на Android и наоборот.

Кроме того MobileTrans может похвастаться интуитивным и удобным дизайном, который облегчит всю процедуру переноса данных.

Шаг 1

Меню для переноса данных с одного телефона на другой называется Phone Transfer. Поэтому сначала подключаем к компьютеру iPhone и Android-смартфон и немного ждем, пока приложение проанализирует информацию на каждом из них.



Навигация программы удобна и понятна, нужно лишь следовать ей пошагово

Шаг 2

Здесь следует выбрать, какие устройства объединять. После этого отмечаем нужные категории для объединения данных. Начнется процесс переноса, который продлится от нескольких минут до часа – все зависит от того, сколько информации вы хотите перенести.

В результате получим один смартфон, где собрана информация сразу с двух телефонов, при этом никакие данные не потеряются.



Можно перенести данные как из iPhone на Android, так и наоборот

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Перенос данных из мессенджеров

За создание резервной копии, восстановление чатов и трансфер WhatsApp, Viber и других мессенджеров отвечает меню WhatsApp Transfer.

Для начала программа определит подключенный смартфон и синхронизируются с ним. Сразу после этого MobileTrans предложит выбрать мессенджеры, которые вы хотите восстановить, перенести на другое устройство (даже Android-смартфон) или выполнить резервную копию.



Можно перенести и восстановить данные из разных мессенджеров

Нас интересует возможность перенести чаты на другой смартфон. Поэтому подключаем еще один телефон и нажимаем кнопку "Start". Телефоны на Android должны быть переведены в режим USB-отладки – для этого программа предоставляет удобные пошаговые инструкции для широкого списка моделей, включая Samsung, Sony, HTC и Huawei, а также инструкции для разных версий Android.



Перенос занимает от нескольких минут в зависимости от того, сколько у вас чатов

Ваш iPhone (смартфон, с которого будут передаваться данные) должен быть указан слева, а ваш новый телефон – тот, на который вы пересылаете сообщения – справа. Если это не так, нажмите кнопку "Flip", чтобы переставить их местами.

Программа выведет предупреждение о том, что процесс необратим: то есть история чатов мессенджеров в телефоне, куда передаются данные, заменится новыми данными. Когда процесс завершится, нажмите OK, чтобы продолжить. После завершения передачи данных вы увидите, что история ваших чатов была успешно перенесена вместе со вложенными файлами.

Восстановление устройства из резервной копии

Программа также умеет делать резервные копии и восстанавливать iPhone. Единственная проблема, которая может возникнуть в эксплуатации программы – это отсутствие украинского языка, но меню настолько понятное, что разобраться в нем можно без проблем.



Программа способна заменить iTunes – создать резервную копию и восстановить iPhone



Все объяснено доступно и максимально интуитивно

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На что стоит обратить внимание

Единственным минусом является то, что полноценная ее версия – платная. Подписка на приложение обойдется в 40 долларов в год, тогда как разблокировка утилиты на постоянной основе стоит 50 долларов. Впрочем, пользоваться MobileTrans можно бесплатно, но есть существенные ограничения. Например, таким образом можно сделать только бэкап или восстановление, но функция переноса сообщений и объединение смартфонов будет недоступна.

С другой стороны, такого удобного решения для объединения iPhone и Android, а также создания резервной копии и трансфера сообщений, просто нет. В конце концов, цена программы незначительна. Иногда гораздо дороже утраченная информация или случайно удаленные чаты.

Кроме того программа совместима с более чем 6000 Android-смартфонами и работает с различными типами файлов. Этот способ пригодится тем, кто хочет восстановить данные даже тогда, когда они кажутся потерянными навсегда, да и просто при желании перейти с iOS на Android или перейти с Android на iOS.

Альтернативный вариант

Конечно существует чуть менее функциональный, но абсолютно бесплатный способ перенести данные из iPhone на Android-смартфон. Правда, этот способ подходит только для переноса данных в одном направлении.

Что нужно

Для того, чтобы подготовиться к переносу данных из iPhone на Android, нужно:

приложение от Samsung – Smart Switch Mobile, установленное на Android смартфоне;

резервная копия данных в облачном хранилище;

OTG кабель для подключения Android-смартфона к iPhone.

Далее вам просто нужно объединить ваши смартфоны с помощью OTG кабеля, указать в программе нужные пункты для переноса данных и запустить процесс.

Недостатками такого способа является то, что вы не сможете таким образом перенести данные мессенджеров, а приложение переносит данные из iPhone на Android, а не наоборот.

Кроме того, нужно найти совместимый OTG кабель, что в принципе не является такой уж и проблемой, но ведь удобнее, когда все, что нужно – лишь кабели из коробки для передачи данных.

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