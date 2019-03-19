Первые фото необычного смартфона ZTE Axon S появились в сети

В сети опубликовали первые фото флагманского смартфона ZTE Axon S в необычном форм-факторе. По данным китайских источников, компания вскоре представит девайс в формате горизонтального слайдера.

Особенности дизайна. Сбоку смартфона ZTE Axon S выдвигается панель с двумя фронтальными и тремя основными модулями камеры, сообщает The Verge.

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Основная камера дополняется ксеноновой вспышкой. Также на панели размещены сенсорные элементы управления звуком и камерой.

Другие характеристики. По предварительным данным, основная камера ZTE Axon S получит 48-мегапиксельный модуль с 5-кратным оптическим зумом. В большой безрамочный AMOLED-дисплей встроен сканер отпечатков пальцев.



ZTE Axon S получит безрамочный дизайн

Также ожидается поддержка сотовых сетей пятого поколения 5G, топовый процессор Snapdragon 855, как минимум 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, беспроводная зарядка и порт USB type-C.



У основной камеры ZTE Axon S будет тройной модуль

Дата анонса и цена. Сейчас дата анонса и вероятная цена ZTE Axon S остаются неизвестными.

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