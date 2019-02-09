Почему запутываются наушники: объяснение физиков

Исследователи из университета Сан-Диего объяснили, почему наушники в кармане путаются и какая физика и математика стоит за этим.

Сначала ученые провели эксперименты: они поместили провод в кубическую коробку и трясли ее с постоянной скоростью. Они периодически меняли длину провода и скорость тряски, повторив действие 3415 раз.

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Выяснилось, что чем длиннее кабель и чем дольше его трясут – тем больше вероятность того, что узел сформируется самопроизвольно. Это называется "спонтанное завязывание взволнованной струны".

На узел с наушников влияют также жесткость и диаметр шнура, но длина и время имеют наибольшее значение. Например, если кабель меньше 46 сантиметров – он не запутается никогда. В провода от 46 до 150 сантиметров вероятность образования сильно возрастает. Средняя длина обычных наушников – 139 сантиментов, а это значит, что вероятность спонтанного появления узла составляет почти 50%.

Отмечается, что Y-образная форма наушников только ухудшает положение и увеличивает вероятность спутывания. Чтобы этого не происходило, исследователи дают очень простой совет: носить наушники в специальной коробочке от производителей.

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