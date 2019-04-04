Подарки от Sony: в PlayStation Store стартовала масштабная распродажа игр

Компания Sony решила порадовать геймеров и устроила настоящий весенний ценопад. В PlayStation Store началась распродажа: скидки иногда достигают 60%.

Раздел весенних распродаж запутает кого угодно: в огромном списке легко заблудиться. Можно просто положиться на удачу и купить наугад игру-другую, но лучше выбрать что-то из относительно новых.

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Так, с прошлогодних премьер скидки получили: A Way Out подешевела на 38% (649 гривен), Assassin's Creed Odyssey – на 44% (1049 гривен), Marvel's Spider-Man – на 40% (1199), Far Cry : New Dawn – на 38% (949 гривен), Call of Duty: Black Ops 4 стала дешевле на 30% (2030 гривен). Кроме того, в магазине доступно и множество других тайтлов по сниженной цене.



Sony устроила масштабную весеннюю распродажу

К счастью, Sony не подгоняет пользователей: часть скидок действительна до 18 апреля, а некоторые игры будут продаваться по сниженной цене до мая. Так что есть время подойти к покупкам с умом, хорошенько взвесив, что действительно стоит приобрести, а на что закрыть глаза.

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