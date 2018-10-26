Подтвердили дизайн смартфонов Sony Xperia XA3 и XA3 Ultra

53 Читати новину українською
Подтвердили дизайн смартфонов Sony Xperia XA3 и XA3 Ultra
Подтвердили дизайн смартфонов Sony Xperia XA3 и XA3 Ultra / Фото из свободных источников

Ожидается, что вскоре Sony представит два новых смартфона – Xperia XA3 и XA3 Ultra. Благодаря одному из вендоров известно, какой дизайн могут получить новые устройства.

Об этом сообщает GSMArena.

Читайте также: Как будет выглядеть новый бюджетный смартфон компании Sony – Xperia XA3: фото

Различные слухи о еще неанонсированных компанией Sony новых смартфонах Xperia XA3 и XA3 Ultra начали появляться в сети еще несколько месяцев назад. Уже в октябре сообщалось, что новинки оснастят двойными основными камерами, которые расположатся на задних панелях мобильных устройств.

Кроме того, Xperia XA3 и XA3 Ultra получат тонкие рамки вокруг экрана. Новые рендеры чехлов от китайского производителя очередной раз подтвердили, что оба устройства будут укомплектованы камерами, в которых найдут себе применение два сенсора.

Sony Xperia XA3 Ultra
Чехол на смартфон Sony Xperia XA3 Ultra

Sony Xperia XA3
Чехол на смартфон Sony Xperia XA3

Два новых изображения не только показывают одну из важнейших особенностей дизайна будущих смартфонов, но и является значимым основанием предположить, что анонс новинок Sony Xperia XA3 и XA3 Ultra уже очень близок.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Sony Смартфоны
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
сегодня 10:03 Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
Євгенія Мазур 100
Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
25 октября 12:39 Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
1457
Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
25 октября 09:00 Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
187
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально
23 октября 18:21 Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально
2148
Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
22 октября 21:04 Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
451
Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
21 октября 20:06 Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
Анастасія Можаровська 565
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук