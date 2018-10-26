Подтвердили дизайн смартфонов Sony Xperia XA3 и XA3 Ultra

Ожидается, что вскоре Sony представит два новых смартфона – Xperia XA3 и XA3 Ultra. Благодаря одному из вендоров известно, какой дизайн могут получить новые устройства.

Об этом сообщает GSMArena.

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Различные слухи о еще неанонсированных компанией Sony новых смартфонах Xperia XA3 и XA3 Ultra начали появляться в сети еще несколько месяцев назад. Уже в октябре сообщалось, что новинки оснастят двойными основными камерами, которые расположатся на задних панелях мобильных устройств.

Кроме того, Xperia XA3 и XA3 Ultra получат тонкие рамки вокруг экрана. Новые рендеры чехлов от китайского производителя очередной раз подтвердили, что оба устройства будут укомплектованы камерами, в которых найдут себе применение два сенсора.



Чехол на смартфон Sony Xperia XA3 Ultra



Чехол на смартфон Sony Xperia XA3

Два новых изображения не только показывают одну из важнейших особенностей дизайна будущих смартфонов, но и является значимым основанием предположить, что анонс новинок Sony Xperia XA3 и XA3 Ultra уже очень близок.

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