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Появились цены на процессоры Intel Comet Lake-S 10 поколения

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Intel Comet Lake-S: цены на процессоры / Unsplash

На сайтах сразу нескольких европейских интернет-магазинов засветились цены нового поколения процессоров Intel. Как оказалось, серьезного увеличения цен при желании сделать апдейт пользователям не стоит бояться.

Сколько будут стоить новые процессоры

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Согласно данным чешских и словацких онлайн-ритейлеров, цены на модели новой линейки CPU стартуют с отметки 80 евро за младшую модель серии Pentium G.


Цена поцесорив Intel Comet Lake-S

Сравнительная таблица демонстрирует разницу в ценах на аналогичные в иерархии вендора процессоры девятого и десятого поколений в одном и том же магазине – максимальное расхождение стоимости при этом составляет не более 15 евро.

Следует учитывать, что цены не являются окончательными – до момента официального появления новинок в продаже указанные цифры могут заметно измениться.

Дата выхода CPU

Точная дата розничного дебюта десятого поколения десктопных CPU производства Intel производителем пока не объявлена.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Intel Цены Процессоры Гаджеты
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