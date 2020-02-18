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Появились новые данные об игровом смартфоне Nubia Red Magic 5G

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Тизер смартфона Nubia Red Magic 5G / Фото из свободных источников

Бренд Nubia уже анонсировал презентацию нового игрового смартфона Red Magic 5G и даже раскрыл некоторые технические характеристики устройства. Очередная утечка рассекретила важные подробности о новинке.

Опубликованный в социальной сети Weibo скриншот с Nubia Red Magic 5G позволяет узнать больше информации о будущем флагмане.

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Характеристики устройства

Так, в строке состояния отображается индикатор 5G и надпись 144 Гц, что указывает на частоту обновления экрана. Там же есть иконка в виде пропеллера, что может указывать на наличие кулера, как в прошлогодней модели. Кроме того, скриншот имеет разрешение 2340х1080 пикселей, что явно является разрешением экрана самого смартфона.


Характеристики Nubia Red Magic 5G

На изображении также отмечено наличие в гаджете процессора Snapdragon 865 с модемом X55, 16 ГБ оперативной памяти, что ранее встречалось только в Samsung Galaxy S20 Ultra, 256 ГБ встроенного накопителя и Android 10 с фирменной оболочкой Redmagic OS 3.0.

Не так давно также сообщалось о поддержке быстрой зарядки мощностью до 100 Вт.

Дата презентации

Дата презентации Nubia Red Magic 5G до сих пор не объявлена.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Nubia
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